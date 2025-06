Balade & croquis NESTIER Nestier 14 juillet 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Balade & croquis NESTIER Les Ocybelles Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Balade-toi autour du lac et fabrique ton fusain pour dessiner le paysage.

A partir de 5 ans

Tarif 15 € /personne

Tarif famille (3 pers.) 40 €

Tarif famille (4 pers.) 55 €

Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr

.

NESTIER Les Ocybelles

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

English :

Stroll around the lake and make your own charcoal to draw the landscape.

Ages 5 and up

Price: 15 ? /person

Family price (3 pers.) 40 ?

Family price (4 pers.) 55 ?

Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

German :

Spaziere um den See herum und stelle deine Zeichenkohle her, um die Landschaft zu zeichnen.

Ab 5 Jahren

Tarif: 15 ? /Person

Familientarif (3 Pers.) 40 ?

Familientarif (4 Pers.): 55 ?

Reservierungen sind erforderlich: 05 62 99 21 30 oder reservation@neste-barousse.fr

Italiano :

Fate una passeggiata intorno al lago e create il vostro carboncino per disegnare il paesaggio.

Da 5 anni in su

Prezzo: 15? a persona

Prezzo famiglia (3 persone): 40 ?

Prezzo famiglia (4 persone): 55 ?

Prenotazione obbligatoria: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

Espanol :

Da un paseo alrededor del lago y haz tu propio carboncillo para dibujar el paisaje.

A partir de 5 años

Precio: 15? por persona

Precio familiar (3 personas): 40 ?

Precio familiar (4 personas): 55 ?

Imprescindible reservar: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

L’événement Balade & croquis Nestier a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65