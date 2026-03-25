Balade cueillette du goût Les algues de nos côtes devant le Forum de Trégastel Trégastel

Balade cueillette du goût Les algues de nos côtes devant le Forum de Trégastel Trégastel vendredi 17 avril 2026.

Balade cueillette du goût Les algues de nos côtes

devant le Forum de Trégastel Pla ge du Coz-Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 12:00:00
fin : 2026-04-17 14:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Comment reconnaître les différentes espèces d’algues ? Comment s’adaptent-elles dans leurs milieux de vie ? Quelles sont leurs utilisations dans divers industries (cosmétiques, alimentaires, pharmacologiques … ? Animé par Claire MAERTEN guide naturaliste professionnelle de l’Atelier Terra Maris.   .

devant le Forum de Trégastel Pla ge du Coz-Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 40 15 17 

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English :

L’événement Balade cueillette du goût Les algues de nos côtes Trégastel a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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