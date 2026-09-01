Balade cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles Beaubec-la-Rosière
dimanche 20 septembre 2026 · Beaubec-la-Rosière
Informations pratiques
Beaubec-la-Rosière
Balade cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles
1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Sébastien de la Ferme du Coq à l’Âne animera une balade cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles
Programme de la journée:
9h – RDV à la ferme pour départ en balade
Après la balade – Cuisine tou.te.s ensemble et repas gourmand (tout est fourni par la ferme)
Tarif : 50€ par personne
Nombre de places limité – Inscription obligatoire par SMS auprès de Sébastien au 06 32 95 28 93 .
1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 28 93
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English : Balade cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles
L’événement Balade cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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