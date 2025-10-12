Balade cueillette les plantes sauvages comestibles d’automne Mansigné

Balade cueillette les plantes sauvages comestibles d'automne Mansigné dimanche 12 octobre 2025.

Balade cueillette les plantes sauvages comestibles d’automne

Mansigné Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Partons à la (re)découverte des plantes qui nous entourent au travers de nos sens vue, toucher, odorat, …. Comment les reconnaître, quelles sont leurs étonnantes particularités et comment profiter de leurs bienfaits au quotidien ?

Rendez-vous pour une balade d’environ 2 km vers le lac de Mansigné. Pendant deux heures, je vous ferai partager ma passion des plantes. Ce moment sera l’occasion de se reconnecter à la nature et de se réapproprier le savoir de nos ancêtres.

Critères d’identification et recettes pour profiter de leurs vertus au quotidien.

Nous partagerons un moment convivial en fin de balade autour d’une boisson sauvage.

Apporter des bottes (fortement recommandé), de quoi prendre des notes et des vêtements adaptés à la météo.

La sortie ne sera pas annulée en cas de pluie, l’odeur de l’humus n’en sera que meilleur ;)

Tout public .

Mansigné 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 11 62 18 aupresdemesarbres@protonmail.com

English :

Let’s (re)discover the plants that surround us through our senses: sight, touch, smell? How do we recognize them, what are their astonishing characteristics and how can we enjoy their benefits on a daily basis?

German :

Gehen wir auf eine (Wieder-)Entdeckungsreise und lernen die Pflanzen, die uns umgeben, mithilfe unserer Sinne kennen: Sehen, Fühlen, Riechen? Wie erkennt man sie, was sind ihre erstaunlichen Eigenheiten und wie kann man ihre Vorteile im Alltag nutzen?

Italiano :

Scopriamo (ri)le piante che ci circondano attraverso i nostri sensi: vista, tatto, olfatto? Come riconoscerle, quali sono le loro straordinarie caratteristiche e come godere dei loro benefici nel quotidiano?

Espanol :

Vamos a (re)descubrir las plantas que nos rodean a través de nuestros sentidos: vista, tacto, olfato… ¿Cómo reconocerlas, cuáles son sus sorprendentes características y cómo disfrutar de sus beneficios a diario?

