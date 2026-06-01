Maromme

Balade cueillette

96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 13:00:00

Date(s) :

2026-06-17

À l’occasion de son exposition au Shed, l’artiste Géraldine Longueville propose des ateliers de cueillette pour découvrir les plantes rudérales lors d’une matinée de balade. Cette collecte végétale fera l’objet d’histoires partagées et une partie sera dégustée de retour au Shed. Toute la récolte fera partie d’une œuvre un séchoir à découvrir dans son exposition Fago dans le cadre du festival Normandie Impressionniste (vernissage le 27/06).

rdv >

Le Shed La maison

96, rue des Martyrs de la Résistance à Maromme

inscription gratuite >

nom et prénom par sms au 06 51 65 41 76 .

96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 65 41 76 contact@le-shed.com

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English : Balade cueillette

L’événement Balade cueillette Maromme a été mis à jour le 2026-06-10 par Seine-Maritime Attractivité