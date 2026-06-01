Balade cueillette Maromme
Balade cueillette Maromme mercredi 17 juin 2026.
Maromme
Balade cueillette
96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 13:00:00
Date(s) :
2026-06-17
À l’occasion de son exposition au Shed, l’artiste Géraldine Longueville propose des ateliers de cueillette pour découvrir les plantes rudérales lors d’une matinée de balade. Cette collecte végétale fera l’objet d’histoires partagées et une partie sera dégustée de retour au Shed. Toute la récolte fera partie d’une œuvre un séchoir à découvrir dans son exposition Fago dans le cadre du festival Normandie Impressionniste (vernissage le 27/06).
rdv >
Le Shed La maison
96, rue des Martyrs de la Résistance à Maromme
inscription gratuite >
nom et prénom par sms au 06 51 65 41 76 .
96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 65 41 76 contact@le-shed.com
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English : Balade cueillette
L’événement Balade cueillette Maromme a été mis à jour le 2026-06-10 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Maromme (Seine-Maritime)
- Exposition Fago Géraldine Longueville Maromme 28 juin 2026