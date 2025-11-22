Balade cueillette Rendez- vous Espace Inter’Val Saint-Sorlin-en-Valloire

Balade cueillette

Saint-Sorlin-en-Valloire

Balade cueillette et atelier cuisine avec l’herboriste Laurie Rousseau. Se munir d’un bloc note, d’un petit panier, de gants.

Rendez- vous Espace Inter’Val 150 Route de la Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

Picking and cooking workshop with herbalist Laurie Rousseau. Bring a notepad, a small basket and gloves.

German :

Spaziergang zum Sammeln und Kochworkshop mit der Kräuterkundigen Laurie Rousseau. Bringen Sie einen Notizblock, einen kleinen Korb und Handschuhe mit.

Italiano :

Laboratorio di raccolta e cucina con l’erborista Laurie Rousseau. Portate un taccuino, un piccolo cestino e dei guanti.

Espanol :

Taller de recolección y cocina con la herborista Laurie Rousseau. Traiga un bloc de notas, una pequeña cesta y guantes.

