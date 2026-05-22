Balade Cueillette Sauvage plantes comestibles, 69210 L’Arbresle, France, Meyzieu

Balade Cueillette Sauvage plantes comestibles 7 juin – 13 septembre, certains dimanches 69210 L’Arbresle, France Rhône

Tarifs : Adulte 40€ ; Enfant 7€ ; à votre bon coeur ! 15€ ; Minimas sociaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Je vous emmène découvrir la biodiversité et les plantes cosmestibles et médicinales qui vous entourent en toute sécurité.

Ouvrez grand les yeux, les oreilles et les narines : tous vos sens devront être en éveil pour identifier les plantes qui vous régaleront.

où : Aux alentours de Lyon (accès transports en communs) : 3 à 4h de balade à la découverte d’espèces comestibles et savoureuses : identification, cueillette et carnets de recettes fourni.

Selon la saison et le lieu, nous pourrons observer une vingtaine de plantes au moins et en ceuillir aussi quelques-unes.

Enfants à partir de 10 ans sous la responsabilité d’un adulte.

Dès votre inscription vous recevrez par mail des consignes pour la balade, le lieu vous sera communiqué au minimum 48h avant le départ.



Durée : 4h

Activité organisée par Lucile – Animatrice nature connaissance des plantes sauvages

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-cueillette-sauvage-9645

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Une balade qui éveille vos sens : aux alentours de Lyon (accès transports en communs). Durée : 3 à 4h de balade à la découverte d’espèces comestibles et savoureuses : identification, cueillette et car Nature Sortie nature