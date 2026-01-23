Balade culinaire Salle des Fêtes Clérieux

Balade culinaire

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Quand les papilles prennent le chemin ! Dégustez un délicieux repas en 4 étapes (Mise en bouche, entrée, plat et dessert) au cours d’une balade culinaire et profitez d’un marché artisanal à l’arrivée !

.

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 25 08 96 comitedesfetes.clerieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When your taste buds take to the road! Enjoy a delicious 4-step meal (Mise en bouche, starter, main course and dessert) during a culinary stroll, with a craft market at the end!

L’événement Balade culinaire Clérieux a été mis à jour le 2026-01-23 par Valence Romans Tourisme