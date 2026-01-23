Balade culinaire Salle des Fêtes Clérieux
Balade culinaire Salle des Fêtes Clérieux dimanche 12 avril 2026.
Balade culinaire
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Quand les papilles prennent le chemin ! Dégustez un délicieux repas en 4 étapes (Mise en bouche, entrée, plat et dessert) au cours d’une balade culinaire et profitez d’un marché artisanal à l’arrivée !
Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 25 08 96 comitedesfetes.clerieux@gmail.com
English :
When your taste buds take to the road! Enjoy a delicious 4-step meal (Mise en bouche, starter, main course and dessert) during a culinary stroll, with a craft market at the end!
