Balade culturelle au Château des Ducs de Bretagne – avec PaQ’la Lune Pataugeoire de Malakoff Nantes vendredi 8 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-08 10:00 –

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Gartuit – Public FamilialSur incription au 07 81 59 37 60 En famille, Tout public

Vendredi 8 août – « Heaume Sweet Heaume » au Château des Ducs de BretagnePublic familialAnne, duchesse de Bretagne et reine de France, revient dans le château de son enfance. Les enfants et les adultes explorent les lieux en sa compagnie et se préparent à participer à la grande joute organisée pour fêter son retour !Départ 10h00 – Pataugeoire de MalakoffToutes les informations pratiques sur https://paqlalune.fr/nantes/rendez-vous-aux-pataugeoires-2025/

Pataugeoire de Malakoff Nantes 44021

0781593760