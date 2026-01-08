Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay
Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 11 janvier 2026.
Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay Dimanche 11 janvier, 10h00 5 euros, gratuit adhérent
100 ans de bistrots, anecdotes et documentation….
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-11T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-11T13:00:00.000+01:00
05 49 59 32 68
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne