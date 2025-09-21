Balade culturelle Château de Montoussé Montoussé

Balade culturelle Château de Montoussé Montoussé dimanche 21 septembre 2025.

Balade culturelle Dimanche 21 septembre, 14h00 Château de Montoussé Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places, inscription auprès de l’OT Coeur des Pyrénées. Prévoir chaussures, bâtons de marche, eau et collation, 100m de dénivelé.

Sentier du Patrimoine : Un voyage au cœur du village de Montoussé

Venez célébrer le patrimoine vivant de nos paysages !

Loin des musées et des monuments, la véritable histoire de Montoussé se lit sur ses sentiers. Chaque pas sur ces chemins vous emmène à la rencontre d’un passé oublié. Les pierres, les arbres et les collines murmurent des secrets millénaires, des histoires de vie, d’hommes et de nature.

Chaussez vos baskets et partez en voyage avec Julie, de l’association Les Patriminots ! Elle sera votre guide pour explorer les paysages enchanteurs du Plateau de Lannemezan, où la nature et l’histoire ne font qu’un.

Château de Montoussé 65250 Montoussé Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 39 00 46 »}] Du haut de la colline « Le Monts aux Ours », les vestiges du château fort de Montoussé proposent un voyage dans l’histoire et offre un magnifique point de vue sur la vallée de Neste, les Pyrénées et le Plateau de Lannemezan. Ce lieu incite par son côté sauvage et préservé, à la rêverie. Il nous offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la Neste, le Pic du Midi de Bigorre et la chaîne des Pyrénées. Longtemps propriété des Rois de France depuis le XIIIe siècle. En 1995, ces vestiges sont sortis de l’oubli grâce au travail soutenu de l’association des Amis du Château Fort de Montoussé.

© ComCom Plateau de Lannemezan – service développement et attractivité