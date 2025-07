Balade Culturelle dans le Lot Beynat

Beynat Corrèze

Visite et historique du château de Laval dans le Lot (Reilhaguet), château du 12e siècle par Jean-Louis Sol, son propriétaire. Présentation des fresques de la grande salle du château par son peintre briviste, Pierre Desvaux

Concert de vielle à roue par un grand spécialiste de cet instrument, Jérémy Mériau, qui nous fera un petit exposé sur cet instrument et la musique médiévale, suivi d’un repas médiéval

L’après midi, à 7 Km de là, visite de l’église du 13e siècle du Vigan, ancienne abbatiale et classée MH avec notre ami Olivier Geneste, docteur en Histoire de l’art

Sur réservation .

RdV place du Souvenir Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02

