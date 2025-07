Balade Culturelle dans le Lot Laval Reilhaguet

Balade Culturelle dans le Lot Laval Reilhaguet vendredi 25 juillet 2025.

Balade Culturelle dans le Lot

Laval Château de Laval Reilhaguet Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 10:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Organisée par les Amis de Beynat

Visite et historique du château de Laval à Reilhaguet, château du 12e siècle, par Jean-Louis Sol, son propriétaire. Présentation des fresques de la grande salle du château par son peintre briviste, Pierre Desvaux

Concert de vielle à roue par un grand spécialiste de cet instrument, Jérémy Mériau, qui nous fera un petit exposé sur cet instrument et la musique médiévale, suivi d’un repas médiéval

L’après midi, visite de l’église du 13e siècle du Vigan, ancienne abbatiale et classée Monument Historique, avec Olivier Geneste, docteur en Histoire de l’art

Journée sur réservation

Horaires exactes à venir

1er rendez-vous possible pour les Corréziens à 8h30, départ de la place du souvenir à Beynat pour covoiturage

10h- visite du château de Laval

Midi- repas médiéval

Après-midi visite de l’église du Vigan 50 .

Laval Château de Laval Reilhaguet 46350 Lot Occitanie

English :

Organized by the Friends of Beynat

Visit and history of the 12th-century Château de Laval in Reilhaguet, by owner Jean-Louis Sol. Presentation of the frescoes in the château’s great hall by its Brivois painter, Pierre Desvaux

Concert on the hurdy-gurdy by Jérémy Mériau, a leading specialist in this instrument, who will give us a short talk on this instrument and medieval music, followed by a medieval meal

In the afternoon, visit the 13th-century church of Le Vigan, a former abbey church listed as a Historic Monument, with Olivier Geneste, Doctor in Art History

Day on reservation

German :

Organisiert von den « Amis de Beynat »

Besichtigung und Geschichte des Château de Laval in Reilhaguet, einem Schloss aus dem 12. Jahrhundert, durch den Besitzer Jean-Louis Sol. Vorstellung der Fresken im großen Saal des Schlosses durch seinen Maler aus Brivois, Pierre Desvaux

Drehleierkonzert mit einem großen Spezialisten für dieses Instrument, Jérémy Mériau, der uns einen kleinen Vortrag über dieses Instrument und die mittelalterliche Musik hält, gefolgt von einem mittelalterlichen Essen

Am Nachmittag Besichtigung der Kirche aus dem 13. Jahrhundert in Le Vigan, die früher eine Abteikirche war und als historisches Monument eingestuft ist, mit Olivier Geneste, Doktor der Kunstgeschichte

Tag mit Reservierung

Italiano :

Organizzato dagli Amici di Beynat

Visita e storia del Castello di Laval a Reilhaguet, un castello del XII secolo, a cura di Jean-Louis Sol, il suo proprietario. Presentazione degli affreschi della sala grande del castello da parte del pittore Brivois, Pierre Desvaux

Concerto di ghironda di Jérémy Mériau, uno dei maggiori specialisti di questo strumento, che ci terrà una breve conferenza su questo strumento e sulla musica medievale, seguita da un pasto medievale

Nel pomeriggio, visita alla chiesa del XIII secolo di Le Vigan, ex chiesa abbaziale classificata come monumento storico, con Olivier Geneste, dottore in Storia dell’arte

Giorno su prenotazione

Espanol :

Organizado por los Amigos de Beynat

Visita e historia del Château de Laval en Reilhaguet, castillo del siglo XII, a cargo de Jean-Louis Sol, su propietario. Presentación de los frescos del gran salón del castillo por su pintor de Brivois, Pierre Desvaux

Concierto de zanfona a cargo de Jérémy Mériau, gran especialista de este instrumento, que nos ofrecerá una breve charla sobre este instrumento y la música medieval, seguida de una comida medieval

Por la tarde, visita de la iglesia del siglo XIII de Le Vigan, antigua iglesia abacial declarada Monumento Histórico, con Olivier Geneste, doctor en Historia del Arte

Jornada con cita previa

L’événement Balade Culturelle dans le Lot Reilhaguet a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Vallée de la Dordogne