Balade culturelle et journée mondiale du nettoyage de la planète à la Nef La Nef Le Creusot samedi 20 septembre 2025.

Prévoir des gants épais.

Alliez art et écologie en découvrant les nouvelles peintures murales du quartier du Tennis et les anecdotes de leur réalisation. Entre chaque œuvre, réalisez un acte citoyen en vous équipant de pinces et sacs poubelles fournis par la Ville.

La Nef Avenue de la Paix, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Ville du Creusot