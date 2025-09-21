Balade culturelle et journée mondiale du nettoyage de la planète à l’Alto L’Alto Le Creusot

Balade culturelle et journée mondiale du nettoyage de la planète à l’Alto L’Alto Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.

Balade culturelle et journée mondiale du nettoyage de la planète à l’Alto Dimanche 21 septembre, 14h30 L’Alto Saône-et-Loire

Amenez des gants épais (type jardinage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Alliez art et écologie en prenant le temps d’apprécier les peintures et sculptures du Cœur de Ville. Entre chaque œuvre, réaliser un geste citoyen en vous équipant de pinces et de sacs poubelles fournis par la Ville.

L’Alto 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Alliez art et écologie en prenant le temps d’apprécier les peintures et sculptures du Cœur de Ville. Entre chaque œuvre, réaliser un geste citoyen en vous équipant de pinces et de sacs poubelles par…

© Ville du Creusot