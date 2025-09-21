Balade culturelle Mairie de Montoussé Montoussé

Balade culturelle Dimanche 21 septembre, 14h00 Mairie de Montoussé Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 4h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rdv dimanche 21 septembre à 14h devant la mairie de Montoussé

Sur les sentiers de Montoussé, les pierres murmurent des histoires. Découvrez-les au fil du chemin et remontez le cours du temps à la découverte du passé de Montoussé.

  • Tout public
  • 4km A/R ; 100m de dénivelé ; Difficulté 2/3
  • Durée de l’animation : 4h
  • Matériel conseillé : chaussures et bâtons de marche, eau
  • En cas de pluie : report à une date ultérieure

Places limitées ! L’inscription est obligatoire au moins 48h avant le début des animations auprès de l’Office de Tourisme Coeur des Pyrénées : 05 62 39 00 46

Mairie de Montoussé 2 chemin de la mairie, 65250 Montoussé Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 00 46
© OTCP