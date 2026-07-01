BALADE CYCLO AUTOUR DU PASTORALISME EN LARZAC Le Caylar
dimanche 26 juillet 2026 · Le Caylar
Informations pratiques
Le Caylar
BALADE CYCLO AUTOUR DU PASTORALISME EN LARZAC
34 Route de Saint-Pierre Le Caylar Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Découverte à vélo de l’Agropastoralisme sur le Larzac à l’occasion du Festival du Roc Castel 2026
À l’occasion du Festival du Roc Castel 2026 et de l’année internationale du pastoralisme et des agricultrices, et en partenariat avec le Grand Site du Cirque de Navacelles, je propose une balade cyclo-agropastorale guidée à destination du grand public.
Cette activité est gratuite.
Elle est ouverte aux enfants accompagnés de leurs parents et comme eux équipés de leurs propres vélos et des éléments de sécurité.
Le départ se fera de la place du festival au Caylar à 9h30 pour un retour à la pause méridienne. Le circuit d’environ 40 kilomètres sur 3 heures max en fonction de la météo, et empruntera des pistes et des petites routes (typé pour VTC, gravel, VTCAE).
La balade s’articulera autour de plusieurs visites et arrêts thématiques afin de découvrir la vie caussenarde et la pratique agropastorale sur le Larzac, et les paysages associés. Elle sera ponctuée d’arrêts (lecture de paysage, visite et échange avec une éleveuse, animations thématiques) et d’une dégustation de produits du terroir.
Nombre de place limité à 20 participants (réservation par SMS). .
34 Route de Saint-Pierre Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 98 90 52 15
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English :
Discovering Agropastoralism by Bike on the Larzac During the 2026 Roc Castel Festival
L’événement BALADE CYCLO AUTOUR DU PASTORALISME EN LARZAC Le Caylar a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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