Balade cyclo découverte Gisors

Promenade à vélo de 30 km organisée et encadrée par les cyclotouristes de l’Entente Gisorsienne.

Sortie ouverte aux non licenciés et aux familles.

Allure promenade.

Port du casque obligatoire pour les mineurs.

Visite et collation offertes.

Sortie reportée si météo défavorable. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 96 56 59

