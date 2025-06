Balade cyclo touristique au fil de la voie verte parvis de l’Agora Boulazac Isle Manoire 11 juillet 2025 14:30

Dordogne

Balade cyclo touristique au fil de la voie verte parvis de l’Agora médiathèque Louis Aragon Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Balade patrimoniale à vélo en compagnie de Christophe, guide-conférencier, sur l’itinéraire de la voie verte de la médiathèque Louis Aragon au Fanal à Niversac.

Découverte guidée du patrimoine de la voie verte, moulin, écluse, église… et du site du Fanal à Niversac

Balade patrimoniale à vélo en compagnie de Christophe, guide-conférencier, sur l’itinéraire de la voie verte de la médiathèque Louis Aragon au Fanal à Niversac.

Découverte guidée du patrimoine de la voie verte, moulin, écluse, église… et du site du Fanal à Niversac, au travers de son univers ferroviaire, avec accès exceptionnel au château d’eau et à la voiture de voyageurs Ocem. Retour à vélo sécurisé pour une pause rafraîchissante à la médiathèque.

Une invitation à la mobilité douce et au voyage sur ce bel itinéraire bucolique de la voie verte.

Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans, et recommandé pour tous. Gilet jaune conseillé.

Billetterie en ligne www.tourisme-grandperigueux.fr effectif max 25 personnes. .

parvis de l’Agora médiathèque Louis Aragon

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Balade cyclo touristique au fil de la voie verte

A heritage bike ride with Christophe, guide and lecturer, along the greenway itinerary from the Louis Aragon multimedia library to Le Fanal in Niversac.

Guided discovery of the greenway’s heritage: mill, lock, church… and the Fanal site in Niversac

German : Balade cyclo touristique au fil de la voie verte

Erbgut-Radtour in Begleitung von Christophe, guide-conférencier, auf der Route des Grünen Wegs von der Mediathek Louis Aragon bis zum Fanal in Niversac.

Geführte Entdeckung des Kulturerbes entlang des Grünen Wegs, Mühle, Schleuse, Kirche… und des Standorts Le Fanal in Niversac

Italiano :

Una pedalata sul patrimonio in compagnia di Christophe, guida e docente, lungo il percorso della greenway dalla biblioteca multimediale Louis Aragon a Le Fanal a Niversac.

Scoperta guidata del patrimonio della greenway, del mulino, della chiusa, della chiesa… e del sito di Fanal a Niversac

Espanol : Balade cyclo touristique au fil de la voie verte

Un paseo en bicicleta por el patrimonio en compañía de Christophe, guía y conferenciante, a lo largo del recorrido de la vía verde desde la biblioteca multimedia Louis Aragon hasta Le Fanal en Niversac.

Descubrimiento guiado del patrimonio de la vía verde, molino, esclusa, iglesia… y el yacimiento del Fanal en Niversac

L’événement Balade cyclo touristique au fil de la voie verte Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de Périgueux