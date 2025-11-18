Balade cyclomotivée TARBES Tarbes

Balade cyclomotivée TARBES Tarbes mardi 18 novembre 2025.

TARBES Place du Marché Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Le rendez-vous est donné pour un petit tour à vélo, dans la joie et la bonne humeur venez pédaler pour demander des aménagements cyclables !

tarbavelo65@gmail.com

English :

It’s time to get out on our bikes and pedal to demand better cycling facilities!

German :

Wir treffen uns zu einer kleinen Fahrradtour mit viel Spaß und guter Laune: Treten Sie in die Pedale, um Radverkehrsanlagen zu fordern!

Italiano :

È tempo di uscire in bicicletta per una pedalata gioiosa e divertente: venite a pedalare per chiedere strutture ciclabili migliori!

Espanol :

Ha llegado el momento de salir en bicicleta para dar un paseo alegre y divertido: ¡ven y pedalea para exigir mejores instalaciones ciclistas!

