Balade cyclomotivée TARBES Tarbes

TARBES Place du Marché Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-11-18 10:00:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Le rendez-vous est donné pour un petit tour à vélo, dans la joie et la bonne humeur venez pédaler pour demander des aménagements cyclables !
TARBES Place du Marché Brauhauban Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbavelo65@gmail.com
English :
It’s time to get out on our bikes and pedal to demand better cycling facilities!
German :
Wir treffen uns zu einer kleinen Fahrradtour mit viel Spaß und guter Laune: Treten Sie in die Pedale, um Radverkehrsanlagen zu fordern!
Italiano :
È tempo di uscire in bicicletta per una pedalata gioiosa e divertente: venite a pedalare per chiedere strutture ciclabili migliori!
Espanol :
Ha llegado el momento de salir en bicicleta para dar un paseo alegre y divertido: ¡ven y pedalea para exigir mejores instalaciones ciclistas!
