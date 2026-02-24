Balade cyclomotivée TARBES Tarbes
Balade cyclomotivée TARBES Tarbes samedi 21 mars 2026.
Balade cyclomotivée
TARBES Place du Marché Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le rendez-vous est donné pour un petit tour à vélo, dans la joie et la bonne humeur venez pédaler à la découverte de Soues !
TARBES Place du Marché Brauhauban Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbavelo65@gmail.com
English :
It’s time to get out on our bikes and discover Soues!
L’événement Balade cyclomotivée Tarbes a été mis à jour le 2026-02-24 par OT de Tarbes|CDT65