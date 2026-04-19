Balade d ‘Avril Mazeyrolles
Balade d ‘Avril Mazeyrolles dimanche 19 avril 2026.
Mazeyrolles
Balade d ‘Avril
Lafage Haute Mazeyrolles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Balade d’avril avec l’association Lumière d’Anes le dimanche 19 avril de 15h à 17h
C’est une invitation pour une Balade avec l’âne à la découverte de la flore et des senteurs du printemps, suivie d’un goûter .
En groupe minimum 6 personnes 20€ personne balade et goûter
Enfant maximum 8 ans sur
Balade d’avril avec l’association Lumière d’Anes le dimanche 19 avril de 15h à 17h
C’est une invitation pour une Balade avec l’âne à la découverte de la flore et des senteurs du printemps, suivie d’un goûter .
En groupe minimum 6 personnes 20€ personne balade et goûter
Enfant maximum 8 ans sur le dos de Myrtille et de Ugo
Tarif famille de 4 personnes 40€
Uniquement sur réservation au 06 76 14 10 27 .
Lafage Haute Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 14 10 27
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English : Balade d ‘Avril
April walk with the Lumière d’Anes association, Sunday April 19, 3pm to 5pm
This is an invitation for a walk with a donkey to discover the flora and scents of spring, followed by a snack.
Groups of at least 6 people 20? person ride and snack
Children up to 8 years old on
L’événement Balade d ‘Avril Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne