Mazeyrolles

Balade d ‘Avril

Lafage Haute Mazeyrolles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Balade d’avril avec l’association Lumière d’Anes le dimanche 19 avril de 15h à 17h

C’est une invitation pour une Balade avec l’âne à la découverte de la flore et des senteurs du printemps, suivie d’un goûter .

En groupe minimum 6 personnes 20€ personne balade et goûter

Enfant maximum 8 ans sur

Balade d’avril avec l’association Lumière d’Anes le dimanche 19 avril de 15h à 17h

C’est une invitation pour une Balade avec l’âne à la découverte de la flore et des senteurs du printemps, suivie d’un goûter .

En groupe minimum 6 personnes 20€ personne balade et goûter

Enfant maximum 8 ans sur le dos de Myrtille et de Ugo

Tarif famille de 4 personnes 40€

Uniquement sur réservation au 06 76 14 10 27 .

Lafage Haute Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 14 10 27

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English : Balade d ‘Avril

April walk with the Lumière d’Anes association, Sunday April 19, 3pm to 5pm

This is an invitation for a walk with a donkey to discover the flora and scents of spring, followed by a snack.

Groups of at least 6 people 20? person ride and snack

Children up to 8 years old on

L’événement Balade d ‘Avril Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne