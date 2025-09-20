Balade dans la campagne bréalaise à la découverte du patrimoine rural Lavoir du Pavail – Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort

Balade dans la campagne bréalaise à la découverte du patrimoine rural Samedi 20 septembre, 10h30 Lavoir du Pavail – Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Rendez-vous à 10h30, au départ du lavoir du pavail (attention changement de lieu de départ initialement prévu à la mairie). Prévoir des chaussures pour marcher entre 4-5km dans la campagne bréalaise.

Venez découvrir une partie de Patrimoine Rural Bréalais.

Nous découvrirons ensemble une ferme du 19ème siècle, une ancienne motte féodale, des fours à pain dans un village, leurs utilisations… Saviez vous que la compagnie des tramways d’ille-et-Vilaine avait une gare sur la commune de Bréal ? Non ? Alors, venez découvrir son histoire !

Journées européennes du patrimoine 2025

