Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles, Place de l’église, Mandres-sur-Vair

Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles 8 – 28 mai Place de l’église Vosges

Tarif : 20€ la séance – 50€ les 3 séances (gratuit pour les enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00

Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles :

– Reconnaissance les plantes du printemps

– Utilisations culinaires

– Dégustation de boisson aux plantes offerte à la ferme

Prévoir :

– Une tenue adaptée à la promenade en milieu naturel et à la météo

– Un panier ou des sachets kraft, couteau ou ciseaux

– Papier & crayon pour la prise de notes

Animation : Colette du Cheyron, paysanne-herboriste bio

Durée : 2h

Place de l’église église MANDRES SUR VAIR Mandres-sur-Vair 88800 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.73.50.47.91 »}]

Partez pour 2 heures de découverte au cœur de la nature : apprenez à reconnaître les plantes comestibles du printemps et leurs usages culinaires !

Colette du Cheyron