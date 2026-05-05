Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles, Place de l’église, Mandres-sur-Vair
Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles, Place de l’église, Mandres-sur-Vair vendredi 8 mai 2026.
Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles 8 – 28 mai Place de l’église Vosges
Tarif : 20€ la séance – 50€ les 3 séances (gratuit pour les enfants)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00
Balade dans la nature à la découverte des plantes sauvages comestibles :
– Reconnaissance les plantes du printemps
– Utilisations culinaires
– Dégustation de boisson aux plantes offerte à la ferme
Prévoir :
– Une tenue adaptée à la promenade en milieu naturel et à la météo
– Un panier ou des sachets kraft, couteau ou ciseaux
– Papier & crayon pour la prise de notes
Animation : Colette du Cheyron, paysanne-herboriste bio
Durée : 2h
Place de l’église église MANDRES SUR VAIR Mandres-sur-Vair 88800 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.73.50.47.91 »}]
Partez pour 2 heures de découverte au cœur de la nature : apprenez à reconnaître les plantes comestibles du printemps et leurs usages culinaires !
Colette du Cheyron