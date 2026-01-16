Balade dans la poésie d’Albert Fleury Salle Maupoil Chantelle

Balade dans la poésie d’Albert Fleury

Salle Maupoil Place de la mairie Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Association La Nature Créative a le plaisir de vous convier à son prochain événement à Chantelle une lecture de la poésie d’Albert Fleury, un poète bourbonnais discret à l’oeuvre pourtant universelle et profondément sensible.

.

Salle Maupoil Place de la mairie Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 44 12 lanaturecreative@chantellelaculturelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association La Nature Créative is pleased to invite you to its next event in Chantelle: a reading of the poetry of Albert Fleury, a discreet poet from Bourbonnais whose work is nonetheless universal and deeply sensitive.

L’événement Balade dans la poésie d’Albert Fleury Chantelle a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Val de Sioule