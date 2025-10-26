Balade dans le cadre d’octobre rose Villebois-Lavalette
Balade dans le cadre d’octobre rose Villebois-Lavalette dimanche 26 octobre 2025.
Balade dans le cadre d’octobre rose
Place des Halles Villebois-Lavalette Charente
Randonnée de 6 km. Sur inscription. Café et eau offert à l’arrivée
Place des Halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 03 64 53 lesamisdelhoumeau@gmail.com
English :
6 km walk. Registration required. Coffee and water available on arrival
German :
Wanderung von 6 km. Nach vorheriger Anmeldung. Kaffee und Wasser bei der Ankunft gratis
Italiano :
Camminata di 6 km. Iscrizione obbligatoria. Caffè e acqua disponibili all’arrivo
Espanol :
Caminata de 6 km. Inscripción obligatoria. Café y agua disponibles a la llegada
