Balade dans le cadre d’octobre rose Villebois-Lavalette

Balade dans le cadre d’octobre rose Villebois-Lavalette dimanche 26 octobre 2025.

Balade dans le cadre d’octobre rose

Place des Halles Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Randonnée de 6 km. Sur inscription. Café et eau offert à l’arrivée

Place des Halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 03 64 53 lesamisdelhoumeau@gmail.com

English :

6 km walk. Registration required. Coffee and water available on arrival

German :

Wanderung von 6 km. Nach vorheriger Anmeldung. Kaffee und Wasser bei der Ankunft gratis

Italiano :

Camminata di 6 km. Iscrizione obbligatoria. Caffè e acqua disponibili all’arrivo

Espanol :

Caminata de 6 km. Inscripción obligatoria. Café y agua disponibles a la llegada

