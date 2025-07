Balade dans le Marais de Rostu Mesquer

Balade dans le Marais de Rostu Mesquer mercredi 9 juillet 2025.

Balade dans le Marais de Rostu

Rostu Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-07-09 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources. Des marais salants jusqu’au traict, traversez de nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent. Une balade décoiffante à ne pas louper.

Public familial Sortie pédestre 2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche ainsi que des jumelles si possible.

Réservation obligatoire CPIE Loire Océane Agir ensemble naturellement .

Rostu Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 88 90 21

