Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron

Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron mardi 21 octobre 2025.

Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans

Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Tous dehors grâce à la ludothèque du Parc naturel régional de la Brenne.Familles

Balade nature et collecte d’éléments naturels, puis réalisation d’une oeuvre collective.

Animation encadrée par les animatrices professionnelles de la ludothèque. .

Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

English :

Out and about, thanks to the Brenne Regional Nature Park’s toy library.

German :

Alle draußen dank der Ludothek des regionalen Naturparks der Brenne.

Italiano :

In giro, grazie alla ludoteca del Parco Naturale Regionale di Brenne.

Espanol :

Al aire libre, gracias a la ludoteca del Parque Natural Regional de Brenne.

L’événement Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Brenne