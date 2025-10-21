Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron
Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron mardi 21 octobre 2025.
Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans
Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Tous dehors grâce à la ludothèque du Parc naturel régional de la Brenne.Familles
Balade nature et collecte d’éléments naturels, puis réalisation d’une oeuvre collective.
Animation encadrée par les animatrices professionnelles de la ludothèque. .
Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
English :
Out and about, thanks to the Brenne Regional Nature Park’s toy library.
German :
Alle draußen dank der Ludothek des regionalen Naturparks der Brenne.
Italiano :
In giro, grazie alla ludoteca del Parco Naturale Regionale di Brenne.
Espanol :
Al aire libre, gracias a la ludoteca del Parque Natural Regional de Brenne.
L’événement Balade dans le parc du chateau à partir de 3 ans Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Brenne