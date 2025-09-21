BALADE DANS LE QUARTIER CHANTRERIE GACHET Terminus C6 Chantrerie Grandes Écoles Nantes

BALADE DANS LE QUARTIER CHANTRERIE GACHET Terminus C6 Chantrerie Grandes Écoles Nantes dimanche 21 septembre 2025.

BALADE DANS LE QUARTIER CHANTRERIE GACHET Dimanche 21 septembre, 13h30 Terminus C6 Chantrerie Grandes Écoles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite commentée ou visite libre avec questionnaire : en remontant le temps, d’Atlanpole aux gagneries de Gachet, en passant par le clocher du bar aux étoiles.

Balade familiale à pied d’environ 5 km.

Terminus C6 Chantrerie Grandes Écoles 43 route de Gachet Nantes Nantes 44242 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 25 21 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 82 35 49 85 »}]

Visite commentée ou visite libre avec questionnaire : en remontant le temps, d’Atlanpole aux gagneries de Gachet, en passant par le clocher du bar aux étoiles.

Archives de Nantes