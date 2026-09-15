AGENDA · Angers
Balade dans le quartier de Belle-Beille Angers
samedi 10 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Balade dans le quartier de Belle-Beille
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez l’histoire du quartier de Belle-Beille, construit dans les années 1950, et les acteurs de sa construction. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com
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English :
L’événement Balade dans le quartier de Belle-Beille Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers
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