Balade dans le quartier du Lac-de-Maine quartier Mollière Angers

Informations pratiques

Angers

Balade dans le quartier du Lac-de-Maine

quartier Mollière 11 esplanade Auguste-Chupin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette visite s’inscrit dans le cadre des 40 ans du label Ville d’art et d’histoire, et du partenariat entre le service Angers Patrimoine et les acteurs des quartiers de Belle-Beille et du Lac-de-Maine. .

quartier Mollière 11 esplanade Auguste-Chupin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com

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English :

L’événement Balade dans le quartier du Lac-de-Maine Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers