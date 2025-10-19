Balade dans le Ried Erstein

Balade dans le Ried Erstein dimanche 19 octobre 2025.

Balade dans le Ried

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Découvrez un petit circuit accessible à tous pour découvrir curiosités, fragilités et évolutions des paysages riediens.

Avec Pierre Hieber, président de l’association Nature Ried Erstein

Dans un patrimoine naturel d’exception, Pierre Hieber partage ses connaissances des milieux humides.

Un petit circuit accessible à tous pour découvrir curiosités, fragilités et évolutions des paysages riediens.

À compléter au retour par la découverte libre de l’exposition de 14 h à 18 h. 0 .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Discover a short circuit accessible to all to discover the curiosities, fragilities and evolutions of the Ried landscape.

German :

Entdecken Sie einen kleinen, für alle zugänglichen Rundgang, um Kuriositäten, Schwächen und Entwicklungen der Riedlandschaften zu entdecken.

Italiano :

Scoprite un breve circuito accessibile a tutti per scoprire le curiosità, le fragilità e i cambiamenti del paesaggio di Ried.

Espanol :

Descubra un circuito corto accesible a todos para descubrir las curiosidades, fragilidades y cambios del paisaje de Ried.

