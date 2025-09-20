Balade dans le sud-Ardenne en Picasso Journées Européennes du Patrimoine Attigny

Chemin des usages Attigny Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Au départ de la gare d’Attigny, montez à bord d’un autorail le samedi 20 septembre. Profitez d’une balade commentée qui vous transportera à travers les paysages de la vallée de l’Aisne en direction de Rilly sur Aisne. Départs à 10h, 11h en autorail X2100 et l’après midi à 14h, 15h, 16h et 17h en autorail « Picasso ». Réservation obligatoire Réservez votre place 50 personnes maximum par voyage.

Chemin des usages Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 7 69 51 67 50

English :

Departing from Attigny station, climb aboard a railcar on Saturday, September 20. Enjoy a guided ride through the landscapes of the Aisne valley towards Rilly sur Aisne. Departures at 10 a.m. and 11 a.m. in the X2100 railcar, and in the afternoon at 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. in the « Picasso » railcar. Reservations required Reserve your place: maximum 50 people per trip.

German :

Steigen Sie am Samstag, den 20. September vom Bahnhof Attigny aus an Bord eines Triebwagens. Genießen Sie eine kommentierte Fahrt, die Sie durch die Landschaften des Aisne-Tals in Richtung Rilly sur Aisne führt. Abfahrt um 10 Uhr, 11 Uhr mit dem Triebwagen X2100 und am Nachmittag um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr mit dem Triebwagen « Picasso ». Reservierung erforderlich Reservieren Sie Ihren Platz Maximal 50 Personen pro Fahrt.

Italiano :

Sabato 20 settembre, con partenza dalla stazione di Attigny, salite a bordo di un’automotrice. Godetevi un viaggio guidato attraverso i paesaggi della valle dell’Aisne verso Rilly sur Aisne. Partenze alle 10 e alle 11 con l’automotrice X2100 e nel pomeriggio alle 14, 15, 16 e 17 con l’automotrice « Picasso ». Prenotazione obbligatoria Prenotate il vostro posto. Massimo 50 persone per viaggio.

Espanol :

Con salida de la estación de Attigny, suba a bordo de un automotor el sábado 20 de septiembre. Disfrute de un paseo guiado por los paisajes del valle del Aisne en dirección a Rilly sur Aisne. Salidas a las 10h y 11h en el automotor X2100 y por la tarde a las 14h, 15h, 16h y 17h en el automotor « Picasso ». Reserva obligatoria Reserve su plaza. Máximo 50 personas por trayecto.

L’événement Balade dans le sud-Ardenne en Picasso Journées Européennes du Patrimoine Attigny a été mis à jour le 2025-09-12 par Ardennes Tourisme