Balade dans les jardins de la Manche, Jardin des Arts, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Balade dans les jardins de la Manche Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin des Arts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

De parcs en parterres fleuris, d’allées ombragées en jardins colorés, partez pour une balade semi-urbaine guidée à la découverte des espaces verts du Touquet-Paris-Plage.

Labellisés Jardin Remarquable, ils s’intègrent harmonieusement et avec élégance à

l’architecture balnéaire de la station. Laissez-vous conter leur histoire et leurs secrets par votre guide, le temps d’une promenade qui révèle pourquoi la station mérite son appellation poétique : le Jardin de la Manche. Dimanche à 14h30 (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Jardin des Arts, entre l’avenue Saint-Jean et l’hôtel Westminster | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Jardin des Arts avenue Saint-Jean, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

De parcs en parterres fleuris, d’allées ombragées en jardins colorés, partez pour une balade semi-urbaine guidée à la découverte des espaces verts du Touquet-Paris-Plage.

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