Balade dans les marais de Saint-Coutant – Saint-Coutant-le-Grand, 25 mai 2025 10:00, Saint-Coutant-le-Grand.

Charente-Maritime

Balade dans les marais de Saint-Coutant La Martinerie Saint-Coutant-le-Grand Charente-Maritime

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Balade dans les prairies de fauche ou de pâture, accompagnée de Laurent, éleveur local.

La Martinerie

Saint-Coutant-le-Grand 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44

English : A walk in the marshes of Saint-Coutant

A walk through the hay meadows and pastures, accompanied by Laurent, a local farmer.

German : Spaziergang in den Sümpfen von Saint-Coutant

Wanderung durch die Mäh- oder Weidewiesen, begleitet von Laurent, einem örtlichen Viehzüchter.

Italiano :

Una passeggiata tra i prati e i pascoli, accompagnati da Laurent, un agricoltore locale.

Espanol :

Un paseo por los prados de heno y los pastos, acompañado por Laurent, un agricultor local.

