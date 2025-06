Balade dans les marais des Ponts d’Ouve – Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 22 juin 2025 09:45

Balade dans les marais des Ponts d'Ouve Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais

Dans le cadre du Pique-nique des Envolées 2025, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux de l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Sur inscription.

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Balade dans les marais des Ponts d’Ouve

As part of the Pique-nique des Envolées 2025, discover the landscapes, history, water and birds of the Espace Naturel Sensible des Ponts d?Ouve. Registration required.

German :

Entdecken Sie im Rahmen des Pique-nique des Envolées 2025 die Landschaften, die Geschichte, das Wasser und die Vögel des Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito del picnic Envolées 2025, scoprite i paesaggi, la storia, l’acqua e gli uccelli dell’area naturale sensibile dei Ponts d’Ouve. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco del picnic Envolées 2025, descubra los paisajes, la historia, el agua y las aves del espacio natural sensible de Ponts d’Ouve. Inscripción obligatoria.

