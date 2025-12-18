Balade dans les nuages Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ Tout public

Mathieu Simonet, fondateur de la Journée internationale des nuages le 29 mars et en résidence au musée le temps de l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver, porte un regard sur les collections pour une visite inédite dans les nuages.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300



