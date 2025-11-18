Balade dans les pas des peintres à Martigues Ferrières Martigues

Balade dans les pas des peintres à Martigues

Jeudi 29 janvier 2026 de 14h à 16h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Après la découverte des tableaux au musée Ziem, partez en ville découvrir les lieux et monuments qui ont inspiré les peintres.

Après avoir découvert les paysages de Martigues exposés au musée Ziem, la visite se poursuivra en ville à la découverte de l’histoire des lieux et des monuments qui ont inspiré les artistes. Ceux qui le souhaitent pourront en profiter pour réaliser à leur tour des croquis en plein-air.

En partenariat avec le service Art, Histoire, Archéologie et Archives de Martigues. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

After discovering the paintings at the Ziem Museum, head out into town to discover the places and monuments that inspired the painters.

German :

Nachdem Sie die Gemälde im Ziem Museum bewundert haben, sollten Sie in die Stadt hinausgehen und die Orte und Denkmäler entdecken, die die Maler inspiriert haben.

Italiano :

Dopo aver scoperto i dipinti al Musée Ziem, partite per la città alla scoperta dei luoghi e dei monumenti che hanno ispirato i pittori.

Espanol :

Tras descubrir las pinturas en el Museo Ziem, diríjase a la ciudad para descubrir los lugares y monumentos que inspiraron a los pintores.

