Balade dans les vignes du château des Tourtes Château des Tourtes Val-de-Livenne
jeudi 13 août 2026 · Château des Tourtes · Val-de-Livenne
Informations pratiques
Val-de-Livenne
Balade dans les vignes du château des Tourtes
Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Envie d’une soirée nature et conviviale au cœur de notre vignoble ?
Rendez-vous au Château des Tourtes pour une balade tranquille et plate (niveau facile), accessible à tous.
Animée par un guide nature de l’Office de Tourisme de St Ciers sur Gironde / Terres d’Oiseaux
Déambulez au coeur de nos vignes pour découvrir les petits trésors de la nature environnante, avec un regard de passionné.
Et la soirée ne s’arrête pas là ! Retour au château des Tourtes pour profiter ensemble d’un afterwork convivial, entre vins et foodtruck.
Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! .
Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 15 contact@vignoblesraguenot.fr
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English : Balade dans les vignes du château des Tourtes
L’événement Balade dans les vignes du château des Tourtes Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde