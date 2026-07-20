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Balade dans les vignes du château des Tourtes Château des Tourtes Val-de-Livenne

jeudi 13 août 2026 · Château des Tourtes · Val-de-Livenne

Balade dans les vignes du château des Tourtes Château des Tourtes Val-de-Livenne

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château des Tourtes
Adresse
65 Rue Léonce Planteur
Ville
33820 Val-de-Livenne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Val-de-Livenne

Balade dans les vignes du château des Tourtes

Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Envie d’une soirée nature et conviviale au cœur de notre vignoble ?
Rendez-vous au Château des Tourtes pour une balade tranquille et plate (niveau facile), accessible à tous.
Animée par un guide nature de l’Office de Tourisme de St Ciers sur Gironde / Terres d’Oiseaux

Déambulez au coeur de nos vignes pour découvrir les petits trésors de la nature environnante, avec un regard de passionné.

Et la soirée ne s’arrête pas là ! Retour au château des Tourtes pour profiter ensemble d’un afterwork convivial, entre vins et foodtruck.

Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement !   .

Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 15  contact@vignoblesraguenot.fr

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English : Balade dans les vignes du château des Tourtes

L’événement Balade dans les vignes du château des Tourtes Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde