Balade dans les vignes du château des Tourtes Château des Tourtes Val-de-Livenne

Informations pratiques

Val-de-Livenne

Balade dans les vignes du château des Tourtes

Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Envie d’une soirée nature et conviviale au cœur de notre vignoble ?

Rendez-vous au Château des Tourtes pour une balade tranquille et plate (niveau facile), accessible à tous.

Animée par un guide nature de l’Office de Tourisme de St Ciers sur Gironde / Terres d’Oiseaux

Déambulez au coeur de nos vignes pour découvrir les petits trésors de la nature environnante, avec un regard de passionné.

Et la soirée ne s’arrête pas là ! Retour au château des Tourtes pour profiter ensemble d’un afterwork convivial, entre vins et foodtruck.

Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! .

Château des Tourtes 65 Rue Léonce Planteur Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 15 contact@vignoblesraguenot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade dans les vignes du château des Tourtes

L’événement Balade dans les vignes du château des Tourtes Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde