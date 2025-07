Balade dans les vignes et dégustation Civray-de-Touraine

Cette famille de vignerons vous accueille lors d’une matinée pour une balade dans le vignoble, à la découverte de leur métier. Vous pourrez ensuite déguster des vins blanc, rosé, rouge et pétillant en AOC Touraine et Touraine Chenonceaux.

14 rue des Caves Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 93 04 contact@pereauguste.com

English :

This family of winegrowers welcomes you for a morning stroll through the vineyards, to discover their trade. You can then taste white, rosé, red and sparkling AOC Touraine and Touraine Chenonceaux wines.

German :

Diese Winzerfamilie empfängt Sie an einem Vormittag zu einem Spaziergang durch den Weinberg, bei dem Sie mehr über ihren Beruf erfahren. Anschließend können Sie Weiß-, Rosé-, Rot- und Perlweine der AOC Touraine und Touraine Chenonceaux probieren.

Italiano :

Questa famiglia di viticoltori vi accoglie per una passeggiata mattutina tra i vigneti alla scoperta del loro mestiere. Potrete poi degustare vini bianchi, rosati, rossi e frizzanti AOC Touraine e Touraine Chenonceaux.

Espanol :

Esta familia de viticultores le da la bienvenida en un paseo matinal por los viñedos para descubrir su oficio. A continuación, podrá degustar vinos blancos, rosados, tintos y espumosos AOC Touraine y Touraine Chenonceaux.

