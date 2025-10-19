Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane Domaine de Suriane Saint-Chamas
Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane Domaine de Suriane Saint-Chamas dimanche 19 octobre 2025.
Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane
Dimanche 19 octobre 2025 de 10h30 à 11h30. Domaine de Suriane 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19 11:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Balade dans les vignes à la découverte de notre terroir à travers vignes et oliveraies. La balade se termine par une dégustation gourmande de vins et d’huiles d’olives du domaine.
.
Domaine de Suriane 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 09 96 70
English :
Stroll through the vineyards to discover our terroir through vineyards and olive groves. The tour ends with a gourmet tasting of the estate’s wines and olive oils.
German :
Spaziergang durch die Weinberge, um unser Terroir durch Weinberge und Olivenhaine zu entdecken. Der Spaziergang endet mit einer Feinschmeckerprobe der Weine und Olivenöle des Weinguts.
Italiano :
Una passeggiata tra i vigneti per scoprire il nostro terroir attraverso vigneti e oliveti. La passeggiata si conclude con una degustazione di vini e oli d’oliva della tenuta.
Espanol :
Un paseo por los viñedos para descubrir nuestro terruño a través de viñedos y olivares. El paseo termina con una degustación gastronómica de los vinos y aceites de oliva de la finca.
L’événement Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane Saint-Chamas a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saint Chamas