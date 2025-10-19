Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane Domaine de Suriane Saint-Chamas

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h30 à 11h30. Domaine de Suriane 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 11:30:00

2025-10-19

Balade dans les vignes à la découverte de notre terroir à travers vignes et oliveraies. La balade se termine par une dégustation gourmande de vins et d’huiles d’olives du domaine.

Domaine de Suriane 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 09 96 70

English :

Stroll through the vineyards to discover our terroir through vineyards and olive groves. The tour ends with a gourmet tasting of the estate’s wines and olive oils.

German :

Spaziergang durch die Weinberge, um unser Terroir durch Weinberge und Olivenhaine zu entdecken. Der Spaziergang endet mit einer Feinschmeckerprobe der Weine und Olivenöle des Weinguts.

Italiano :

Una passeggiata tra i vigneti per scoprire il nostro terroir attraverso vigneti e oliveti. La passeggiata si conclude con una degustazione di vini e oli d’oliva della tenuta.

Espanol :

Un paseo por los viñedos para descubrir nuestro terruño a través de viñedos y olivares. El paseo termina con una degustación gastronómica de los vinos y aceites de oliva de la finca.

L’événement Balade dans les vignes et dégustation gourmande au Domaine de Suriane Saint-Chamas a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saint Chamas