Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy
Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy samedi 6 juin 2026.
Woippy
Balade dans l’Eurométropole Woippy
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir Woippy, localité liée depuis les origines à sa grande voisine Metz, pour le meilleur et pour le pire, traversant les soubresauts de l’Histoire. A la découverte d’un patrimoine caché et méconnu.
RDV devant l’église St Etienne
Inscription requise et dans la limite des places disponibles.
Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public
5 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
Come and discover Woippy, a town that has been linked to its neighbor Metz from the very beginning, for better or for worse, through the ups and downs of history. Discover a hidden and little-known heritage.
RDV in front of St Etienne church
Registration required and subject to availability.
Minimum 4 people (unless otherwise stated).
L’événement Balade dans l’Eurométropole Woippy Woippy a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ