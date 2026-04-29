Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy

Woippy

Balade dans l’Eurométropole Woippy

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir Woippy, localité liée depuis les origines à sa grande voisine Metz, pour le meilleur et pour le pire, traversant les soubresauts de l’Histoire. A la découverte d’un patrimoine caché et méconnu.

RDV devant l’église St Etienne

Inscription requise et dans la limite des places disponibles.

Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public

5 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

Come and discover Woippy, a town that has been linked to its neighbor Metz from the very beginning, for better or for worse, through the ups and downs of history. Discover a hidden and little-known heritage.

RDV in front of St Etienne church

Registration required and subject to availability.

Minimum 4 people (unless otherwise stated).

L’événement Balade dans l’Eurométropole Woippy Woippy a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ