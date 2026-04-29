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Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy

Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy

Balade dans l’Eurométropole Woippy Agence Inspire Metz Office de Tourisme Woippy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Agence Inspire Metz Office de Tourisme

Adresse : 9 rue de l'église

Ville : 57140 Woippy

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 Tarif réduit

Woippy

Balade dans l’Eurométropole Woippy

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez découvrir Woippy, localité liée depuis les origines à sa grande voisine Metz, pour le meilleur et pour le pire, traversant les soubresauts de l’Histoire. A la découverte d’un patrimoine caché et méconnu. 

RDV devant l’église St Etienne
Inscription requise et dans la limite des places disponibles.
Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public
5  .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 9 rue de l’église Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00  tourisme@inspire-metz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Woippy, a town that has been linked to its neighbor Metz from the very beginning, for better or for worse, through the ups and downs of history. Discover a hidden and little-known heritage.

RDV in front of St Etienne church
Registration required and subject to availability.
Minimum 4 people (unless otherwise stated).

L’événement Balade dans l’Eurométropole Woippy Woippy a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ