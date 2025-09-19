« Balade dans l’histoire architecturale de Pointe-à-Pitre : un atelier du CAUE » Musée Saint-John Perse Pointe-à-Pitre

« Balade dans l’histoire architecturale de Pointe-à-Pitre : un atelier du CAUE » Vendredi 19 septembre, 09h00 Musée Saint-John Perse Guadeloupe

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

L’atelier « Balade dans l’histoire architecturale de Pointe-à-Pitre : un atelier du CAUE » peut se développer en plusieurs étapes, chacune ayant un objectif pédagogique précis. L’idée est de rendre le patrimoine vivant et accessible

Objectifs de l’atelier

L’atelier vise à :

Comprendre l’évolution de la ville à travers son bâti, en identifiant les différents styles architecturaux.

Sensibiliser les participants aux défis de la construction en milieu tropical et anticyclonique.

Initier à l’histoire et au rôle du CAUE dans la préservation du patrimoine.

Musée Saint-John Perse 9 Rue Louis de Nozieres, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe Grande maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle, à ossature métallique.

Comprendre l’architecture et l’urbanisme avec le CAUE

