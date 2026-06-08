Linxe

Balade dans Linxe avec Pierre

Place de l’Église Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Partez pour une balade à pied avec Pierre, à la découverte du village de Linxe, de son histoire et des bâtiments.

Sur inscription au 06 70 41 48 59.

Gratuit. .

Place de l’Église Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : Balade dans Linxe avec Pierre

L’événement Balade dans Linxe avec Pierre Linxe a été mis à jour le 2026-06-08 par Côte Landes Nature Tourisme