Balade dans Linxe avec Pierre Linxe
Balade dans Linxe avec Pierre Linxe mardi 28 juillet 2026.
Linxe
Balade dans Linxe avec Pierre
Place de l’Église Linxe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Partez pour une balade à pied avec Pierre, à la découverte du village de Linxe, de son histoire et des bâtiments.
Sur inscription au 06 70 41 48 59.
Gratuit. .
Place de l’Église Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Balade dans Linxe avec Pierre
L’événement Balade dans Linxe avec Pierre Linxe a été mis à jour le 2026-06-08 par Côte Landes Nature Tourisme
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