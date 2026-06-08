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Balade dans Linxe avec Pierre Linxe

Balade dans Linxe avec Pierre Linxe

Balade dans Linxe avec Pierre Linxe mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 40260 Linxe

Département : Landes

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Linxe

Balade dans Linxe avec Pierre

Place de l’Église Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Partez pour une balade à pied avec Pierre, à la découverte du village de Linxe, de son histoire et des bâtiments.
Sur inscription au 06 70 41 48 59.
Gratuit.   .

Place de l’Église Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59 

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English : Balade dans Linxe avec Pierre

L’événement Balade dans Linxe avec Pierre Linxe a été mis à jour le 2026-06-08 par Côte Landes Nature Tourisme

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