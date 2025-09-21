Balade dans Moingt Journées Européennes du Patrimoine Parc des Thermes Montbrison

Parc des Thermes Avenue Thermale Montbrison Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La balade débute par la visite du bâtiment des thermes, (son histoire et son architecture au cours des siècles). Elle sera suivie d’une courte balade dans le bourg de Moingt pour situer les vestiges disparus de la ville antique.

Parc des Thermes Avenue Thermale Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Balade dans Moingt Journées Européennes du Patrimoine

The tour begins with a visit to the thermal baths building (its history and architecture over the centuries). This is followed by a short stroll through the village of Moingt to locate the remains of the ancient town.

German : Balade dans Moingt Journées Européennes du Patrimoine

Der Spaziergang beginnt mit der Besichtigung des Gebäudes der Thermen (seine Geschichte und Architektur im Laufe der Jahrhunderte). Anschließend folgt ein kurzer Spaziergang durch den Ort Moingt, um die verschwundenen Überreste der antiken Stadt zu lokalisieren.

Italiano : Balade dans Moingt Journées Européennes du Patrimoine

La passeggiata inizia con la visita all’edificio delle terme (la sua storia e architettura nel corso dei secoli). Seguirà una breve passeggiata attraverso il villaggio di Moingt per individuare i resti dell’antica città.

Espanol : Balade dans Moingt Journées Européennes du Patrimoine

El paseo comienza con una visita al edificio de los baños termales (su historia y arquitectura a lo largo de los siglos). A continuación, daremos un breve paseo por el pueblo de Moingt para localizar los restos de la antigua ciudad.

