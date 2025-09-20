Balade dansée « Les Hauts de Plouzané » Fontaine Saint Sané Plouzané

Balade dansée « Les Hauts de Plouzané » Samedi 20 septembre, 16h00 Fontaine Saint Sané Finistère

L’heure indiquée est l’heure de départ, merci de vous présenter 15 minutes avant. La balade dure 1h30 et fait environ 3 km. Pensez à venir avec des chaussures et une tenue adaptées. Réservations obligatoires à partir du mardi 2/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir la culture hip-hop lors d’une promenade entre ville et campagne qui vous fera admirer, au détour de ses chemins creux, la fontaine Saint-Sané. En partenariat avec l’association La fierté des nôtres.

RDV sur le parking de la salle municipale du Bourg.

Fontaine Saint Sané 29280 Plouzané Finistère Bretagne

Mathieu Le Gall/Ville de plouzané