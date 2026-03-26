Balade d’antan

Le long du Doubs Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-04-18

Le long d’une promenade de 3 km le long du Doubs (depuis l’entrée de Villers jusqu’au port de Chaillexon), vous découvrirez 36 panneaux grand format présentant des cartes postales anciennes. Le thème de cette année est le Villers d’autrefois . Cette exposition en plein air est adaptée à tous les publics. Elle est entièrement gratuite. .

Le long du Doubs Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 95 73 84 clubpatrimoinevll@gmail.com

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English : Balade d’antan

L’événement Balade d’antan Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER