Balade d’antan Villers-le-Lac
Balade d’antan Villers-le-Lac samedi 18 avril 2026.
Balade d’antan
Le long du Doubs Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-04-18
Le long d’une promenade de 3 km le long du Doubs (depuis l’entrée de Villers jusqu’au port de Chaillexon), vous découvrirez 36 panneaux grand format présentant des cartes postales anciennes. Le thème de cette année est le Villers d’autrefois . Cette exposition en plein air est adaptée à tous les publics. Elle est entièrement gratuite. .
Le long du Doubs Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 95 73 84 clubpatrimoinevll@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade d’antan
L’événement Balade d’antan Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
Prochains événements à Villers-le-Lac (Doubs)
- École VTT du Val de Morteau Villers-le-Lac Doubs — 1 mai 2026
- Auberge Franc-Comtoise Location de matériel Villers-le-Lac Doubs — 1 mai 2026
- Sur la Roche Villers-le-Lac Doubs — 1 mai 2026
- La Grande traversée du Jura à ski de fond GTJ à ski de fond Villers-le-Lac Doubs — 1 mai 2026
- Site raquettes Villers-le-Lac Crêtes Franco-Suisse Villers-le-Lac Doubs — 1 mai 2026