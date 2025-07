Balade d’artiste en artiste La Roque-Baignard

Balade d’artiste en artiste La Roque-Baignard vendredi 8 août 2025.

Balade d’artiste en artiste

Place André Gide La Roque-Baignard Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-08

Circuit artistique et exposition de tableaux à l’église le vendredi de 14h à 18h, exposition au jardin du Manoir, à l’église et à la maison des bois de 10h à 18h et animation aquarelle pour les enfants de 14h à 16h.

Place André Gide La Roque-Baignard 14340 Calvados Normandie +33 6 07 87 48 67

English : Balade d’artiste en artiste

Art tour and exhibition of paintings at the church on Friday from 2 pm to 6 pm, exhibition at the Manoir garden, church and Maison des Bois from 10 am to 6 pm and watercolor animation for children from 2 pm to 4 pm.

German : Balade d’artiste en artiste

Kunstrundgang und Bilderausstellung in der Kirche am Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr, Ausstellung im Garten des Herrenhauses, in der Kirche und im Waldhaus von 10.00 bis 18.00 Uhr und Aquarellanimation für Kinder von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Italiano :

Visita artistica e mostra di dipinti nella chiesa il venerdì dalle 14.00 alle 18.00, mostra nel giardino del maniero, nella chiesa e nella casa nel bosco dalle 10.00 alle 18.00 e attività di acquerello per bambini dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Recorrido artístico y exposición de pinturas en la iglesia el viernes de 14:00 a 18:00, exposición en el jardín de la mansión, la iglesia y la casa del bosque de 10:00 a 18:00 y actividades de acuarela para niños de 14:00 a 16:00.

