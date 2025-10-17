Balade d’automne à Calissanne Vignes et dégustation en scène Boutique La Jasso de Calissanne Lançon-Provence

Balade d’automne à Calissanne Vignes et dégustation en scène Boutique La Jasso de Calissanne Lançon-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Balade d’automne à Calissanne Vignes et dégustation en scène

Vendredi 17 octobre 2025 de 17h à 19h.

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 12h.

Dimanche 19 octobre 2025 de 11h à 13h. Boutique La Jasso de Calissanne 13680 Lancon Provence Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Randonnée dans les vignobles du domaine jusqu’au Rocher Rouge, puis aux carrières de Calissanne où nous pourrons faire une dégustation des vins du domaine de Château Calissanne.

Randonnée dans les vignobles du domaine jusqu’au Rocher Rouge, puis aux carrières de Calissanne où nous pourrons faire une dégustation des vins du domaine de Château Calissanne. Histoire du domaine, de la géologie et des carrières de Calissanne. .

Boutique La Jasso de Calissanne 13680 Lancon Provence Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 tourismebellevue@chateau-calissanne.fr

English :

Hike through the estate’s vineyards to Rocher Rouge, then on to the Calissanne quarries for a tasting of Château Calissanne estate wines.

German :

Wanderung durch die Weinberge des Weinguts bis zum Rocher Rouge und dann zu den Steinbrüchen von Calissanne, wo wir eine Weinprobe der Weine des Weinguts Château Calissanne machen können.

Italiano :

Escursione attraverso i vigneti della tenuta fino al Rocher Rouge, poi alle cave di Calissanne per una degustazione di vini della tenuta Château Calissanne.

Espanol :

Camine por los viñedos de la finca hasta el Rocher Rouge y, a continuación, diríjase a las canteras de Calissanne para degustar los vinos de la finca Château Calissanne.

L’événement Balade d’automne à Calissanne Vignes et dégustation en scène Lançon-Provence a été mis à jour le 2025-09-22 par Provence Tourisme