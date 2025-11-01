Balade d’Automne au jardin des Marceaux Jardin des Marceaux Chabeuil

Balade d’Automne au jardin des Marceaux Jardin des Marceaux Chabeuil samedi 1 novembre 2025.

Balade d’Automne au jardin des Marceaux

Jardin des Marceaux 19 route de Combovin Chabeuil Drôme

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Explorez un jardin à votre rythme avec une visite commentée . Découvrez l’histoire des plantes, leurs particularités et l’art du jardinage, tout en profitant du calme et de la beauté des lieux.

Jardin des Marceaux 19 route de Combovin Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jennifer.meunier@wanadoo.fr

English :

Explore a garden at your own pace with a guided tour. Learn about the history of plants, their characteristics and the art of gardening, while enjoying the calm and beauty of the surroundings.

German :

Erkunden Sie einen Garten in Ihrem eigenen Tempo mit einer kommentierten Führung. Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Pflanzen, ihre Besonderheiten und die Kunst des Gärtnerns, während Sie die Ruhe und Schönheit der Umgebung genießen.

Italiano :

Esplorate un giardino al vostro ritmo con una visita guidata. Scoprite la storia delle piante, le loro caratteristiche e l’arte del giardinaggio, godendo della pace e della bellezza dei dintorni.

Espanol :

Explore un jardín a su ritmo con una visita guiada. Descubra la historia de las plantas, sus características especiales y el arte de la jardinería, mientras disfruta de la paz y la belleza del entorno.

